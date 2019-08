El cumpleaños de Isabel Pantoja: la loca fiesta de Cantora

El día más esperado por Isabel Pantoja y por todos los seres queridos de la cantante ya ha llegado. La tonadillera vive su cumpleaños más especial después de haber salido como ganadora "moral" de esta última edición de Supervivientes. Completamente renovada, la cantante prepara dos días de celebración en su finca de Cantora donde sus amigos y su familia disfrutarán de una fiesta única.

Pero antes de reunir a todos los suyos en la finca que Isabel Pantoja tiene en Cádiz -el viernes es turno de los amigos de la cantante- la tonadillera ha decidido abrir su corazón al diario El País. Sin pelos en la lengua, Isabel ha descrito cómo ha sido su paso por Honduras: "Nunca pensé que resultara tan durísimo. Y me apunté en contra de toda mi familia. Tomé la decisión sola. No quise defraudar a nadie. Dije que haría todo lo que tuviera que hacer siempre que no dañara mi salud".

Además, explica que no guarda malos recuerdos de esta experiencia, a pesar de los encontronazos que ha tenido con alguno de sus compañeros: "Me he defendido como una leona. No vuelvo con rencor, pese a los momentos malos y malísimos".

En lo referente a los miedos que ha superado, la cantante ha dejado muchos traumas por el camino: "A la oscuridad, a los animales, a lo desconocido, a dormir a la intemperie, a la soledad... Porque aun estando acompañada, me he sentido muy sola". Y sobre su paso por la cárcel de Alcalá de Guadaira, Isabel reconoce que no se siente con fuerzas para hablar de este tema todavía: "No estoy preparada todavía. Trato de pasar página. Me falta un centímetro y daré carpetazo".

Todo listo en Cantora para el gran cumpleaños de Isabel Pantoja // EUROPA PRESS

Regalos envenedados y abandonos en el #cumplantoja



Hoy, día 1 de agosto la tonadillera celebra en Cantora su cumpleaños con los familiares y parece que a pesar de las advertencias de Chabelita, Omar Montes acudirá a esta celebración íntima. La información se ha dado en El programa del Verano, y es que el cantante ha subido una historia en su perfil de Instagram en el ave, por lo que puede ser que se esté dirigiendo a la finca de la reina de la copla.

Isa Pantoja y Asraf, que ya se encontraban en Cantora, han salido rápidamente de la finca en un coche blanco y todo puede que sea por la posible llegada de Omar Montes. Recordemos que Chabelita ha explicado en el programa donde colabora que habló con su madre para que el ganador de Supervivientes 2019 no fuera el mismo día que ella, es decir, que no fuera a la celebración familiar. A pesar de esta advertencia por parte de Isa Pantoja, parece que la tonadillera no ha hecho lo que le ha pedido porque el cantante se dirige ya a Sevilla. Precisamente, el cantante ha estado echándose un pulso con la hermana de Kiko Rivera ya que ha estado haciendo continuamente declaraciones insinuando que iría a la fiesta familiar de la tonadillera.

El hijo de Isabel Pantoja, por su parte, ha querido sorprender a su madre con un regalo que nadie se imaginaba y seguramente tampoco la tonadillera. Se trata de una perrita de raza shih tzu que la ha llevado un amigo de Kiko Rivera en su coche y que sorprendía a todos los reporteros que estaban en la puerta de Cantora para ver quiénes entraban a la finca. El amigo del primo de Anabel Pantoja ha confesado que el nombre de la nueva mascota de Isabel Pantoja es 'Sisi' y esto es lo que nos ha llamado más la atención porque se va a llamar igual que la perra que tantas disputas ha traído entre Jorge Javier Vázquez y la tonadillera.

Recordemos que el presentador de Sálvame fue quien le entregó a Isabel Pantoja una perra en el programa de Ana Rosa, en nombre de todo el equipo, como regalo por su asistencia al programa. Tiempo más tarde y una vez que la tonadillera salió de la cárcel, realizó una entrevista en El Hormiguero y al hablar de la perrita, no quiso decir quién se la había entregado. Unas declaraciones que hicieron mucho daño a Jorge Javier Vázquez y que provocaron que este hiciera un alegato en contra de la cantante en su programa.

No sabemos en qué circunstancias de salud se encontrará su perra Sisi porque cuando fue a El Hormiguero, comentó que estaba muy mayor y que no tenía dientes, pero lo que si sabemos es que Isabel Pantoja ya tiene entre sus manos una nueva perrita que también se llamará Sisi y que le llenará de alegría y entretenimiento sus días en Cantora.

Lo que ha aprendido Isabel Pantoja gracias a 'Supervivientes' // EUROPA PRESS

Cumpleaños de Isabel Pantoja: los fans entran en Cantora

Isabel Pantoja lo avisó por activa y por pasiva, este año celebraría su cumpleaños por todo lo alto y es que atrás quedaron los años de amargura y de tristeza por los que ha tenido que pasar. Lo cierto es que nos hemos quedado de piedra la ver la fila de coches que entraban en Cantora esta mañana, todos ellos para estar al lado de la tonadillera en un día tan especial como hoy.

Un autobús, cargado de sus fans, también ha entrado por el camino principal de la finca y es que nos hemos quedado con la boca abierta al saber que los fans estarán en la celebración familiar, porque como bien dijo la reina de la copla, el 1 de agosto estaría con la familia y el 2 con los amigos.

Muchas han sido las penas que ha tenido Isabel Pantoja a lo largo de su vida. Ahora está completamente renovada, ha venido cambiada tras su paso por Supervivientes 2019 y como bien dice la canción de Alaska, ya no quiere más dramas en su vida, canción que ha interpretado más de una vez en las islas hondureñas.

Parece ser que la celebración del cumpleaños no será tan familiar como la cantante anunciaba en los platós de televisión, ya que a parte de sus hijos, hermanos y nietos, hemos podido ver a través de El programa del Verano la llegada de muchos amigos y un autobús cargado de fans de Isabel Pantoja. Todos ellos han bajado del vehículo en la entrada para poder hacerse una fotografía en el cartel de Cantora y más tarde, se volvían a subir para llegar al hogar de la reina de la copla.

Lo que no sabemos es si estos fans que han ido a la celebración de Isabel Pantoja han tenido que pagar por asistir al que será uno de los acontecimientos del año, ya que como bien ha comentado Alessadro Lequio en El Programa del Verano, años anteriores, supuestamente, tenían que pagar 200 euros por persona para poder acudir a su casa.

Quizás y solo si esta información es cierta, este año como la cantante está mucho más desinhibida, no tengan que pagar ni un solo céntimo para disfrutar con ella de un día tan especial.