Katy Perry, condenada por plagiar al rapero Marcus Grey, "Flame"

La cantante estadounidense Katy Perry vuelve a situarse en el ojo del huracán. En esta ocasión, no es cuestión de un vestido bonito, o una discusión con otra celebrity. Se trata de algo mucho más serio, una situación a la que seguramente desearía no haber llegado.Y es que la californiana ha sido condenada este lunes por un jurado de Los Ángeles_(Estados Unidos) por haber copiado una canción del rapero cristiano Marcus Gray para su exitoso tema "Dark Horse".

En 2014, el rapero Marcus Grey, más conocido como Flame, decidió denunciar a Katy Perry y a todo su equipo creativo al considerar que estos habían plagiado su canción "Joyful Noise". Este tema, incluido en el disco "Our World: Redeemed", de 2008, tiene un ritmo y una base muy similares a los del éxito de la cantante. Lo que hizo que el rapero decidiese llevar a los tribunales tanto a Katy Perry como al resto de coautores que participaron en el proyecto.

"Dark Horse", que formó parte del disco "Prism", publicado en 2013, y que contó con el rapero y productor Juice J como invitado, es uno de los grandes éxitos de la carrera de Perry y su videoclip, inspirado en el antiguo Egipto, acumula más de 2.600 millones de reproducciones en YouTube. Cabe destacar que el tema fue además uno de los platos fuertes del espectáculo de Perry en el intermedio de 2015 de la Super Bowl, la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que supone una gran visibilidad a nivel mundial, al tratarse de uno de los eventos del año, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el del espectáculo.

Durante la elaboración de "Dark Horse" participaron, entre otros, los famosos productores musicales Dr. Luke y Max Martin. Tanto Perry como el resto de músicos, compositores y productores involucrados en la creación de la canción aseguraron en el juicio que jamás habían escuchado el tema "Joyful Noise" de Flame.

La decisión del jurado llegó de manera unánime, tras la celebración un juicio que se prolongó durante toda la semana pasada.

Como no podía ser de otra manera, la cantante estadounidense volvió a dar espectáculo, aun tratándose de algo tan serio y rígido como es un juicio. En esta ocasión la anécdota está relacionada con un equipo de música. Y es que, el aparato que el tribunal iba a utilizar para reproducir la canción de Perry, para así poder compararla con la del rapero, no funcionaba. Fue en ese momento cuando, según afirma el medio estadounidense "The Holywood Reporter", la cantante norteamericana se levantó y se ofreció para interpretar ella misma su canción, haciendo reír al tribunal y público presentes en la sala.

Ahora, Perry y su equipo tendrán que esperar hasta que el tribunal determine la cantidad de dinero con la que deberán indemnizar a Flame.

El caso se ha convertido en uno de los asuntos más comentados a lo largo y ancho de todo el país norteamericano. Y es que, a día de hoy, Katy Perry ya no solo es una cantante de enorme éxito, sino que además también aparece periódicamente en la pequeña pantalla, con su destacado papel como jurado en el popular concurso de talento musical_"American Idol".