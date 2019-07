Lara Álvarez "sobrevive" al amor

Muchos han pretendido advertir cierto "feeling" entre el pertiguista Albert Álvarez, uno de los concursantes más populares de "Supervivientes" 2019, y la presentadora del concurso, la asturiana Lara Álvarez. Por ese mismo motivo, nadie quita ojo a los movimientos de la asturiana. Pero gracias a su cuenta de Instagram sabemos quién ocupa su corazón: su perro labrador, "Chocolate".

Y es que las redes sociales no se paran de preguntar qué ha ocurrido o ocurre entre ambos, y más después de la visita de Albert al programa "Viva la vida", donde el superviviente aprovechó su estancia en el programa para explicar en qué momento se encuentra sentimentalmente y qué hay de cierto sobre el amor que supuestamente hay entre ellos, y quiso explicar qué ha ocurrido entre ambos: "Yo solo puedo decir de Lara que es una gran profesional, que me he sentido super a gusto en el concurso, y nada más, que he estado súper a gusto con ella", fueron las palabras de Albert, que incluso afirmó que cuando retornó de Honduras "estaba todo el pescado vendido", en relación a los rumores sobre un idilio con la presentadora.