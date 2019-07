La "batalla de gallos" reúne a 25.000 fieles

El freestyler Zasko Master se proclamó ayer campeón de la final nacional de la "Batalla de los Gallos", una competición que reunió a unos 25.000 seguidores en el RCDE Stadium y de la que salió proclamado el mejor improvisador de rimas de España. Al contrario que en la final del pasado año, en esta ocasión no se había clasificado ningún "gallo" gallego. El título nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, la gran competición de "freestyle" del país, Zasko dejó su sello en la gran final, celebrada en Cornellá (Barcelona), ante una audiencia animosos espectadores. El alicantino Zasko Master se llevó el título demostrando su descaro y su talento.

Los "gallos" marcaban territorio incluso antes de saltar al escenario. Las confrontaciones entre los contendientes echaban chispas. Gazir y Walls, Blon, Zasko...Y en medio infinitas rimas en forma de reto. En el cara a cara con Walls, Gazir dio el do de pecho y remató a su oponente con rimas como "Gazir rapea como la volea de Zidane" o "Me has escogido para que pueda humillarte; enhorabuena, ya puedes retirarte". El jurado le dio el triunfo por abultada mayoría.

Aparecía sobre el escenari BTA. Duelos repetidos de la fase de Alicante, duelos igualados que obligaron a los jueces a afinar al extremo para otorgar la clasificación después de las réplicas (repetición del enfrentamiento 4x4 ante un empate).

Así hasta que Zasko Master resultó vencedor para representar a España en la fase definitiva para escoger al mejor improvisador del mundo, al "gallo" más auténtico.