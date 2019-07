Luis Zahera, pregonero del Apóstol

El actor compostelano Luis Zahera, galardonado con el Premio Goya al mejor intérprete de reparto en la película "El reino", será el pregonero de las fiestas del Apóstol 2019, que se caracterizarán por ofrecer una amplia diversidad de estilos musicales. El concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños, presentó ayer el programa de las fiestas del Apóstol, que este año se celebrarán del 19 al 31 de julio, y que incluirán, entre otros nombres del panorama musical, a Xoel López, Chico César, La Casa Azul y La M.O.D.A, y con propuestas para todos los públicos.

El edil explicó que este año se trata de un programa que "salvo cuestiones de producción y alguna cuestión más, estaba prácticamente configurado por el anterior equipo de gobierno" de Compostela Aberta. Añadió que, en cualquier caso, "es un programa con propuestas diversas en cuanto a estilos y públicos", con los grandes conciertos centrados en la plaza de la Quintana, complementados con otras propuestas cada día en otros espacios de la ciudad. Además, destacó que todas las actividades serán gratuitas y que tampoco faltarán los eventos tradicionales de estas fechas.

La misma noche del pregón el protagonista será Budiño, y en la misma Plaza de la Quintana actuarán también Xoel López (domingo, 21), The Main Squeeze (lunes, 22), La Casa Azul (martes, 23), La M.O.D.A (miércoles, 24), Leilía y Milladoiro (jueves, 25) y Chico César (domingo, 28).

Además, el miércoles 31 habrá un concierto dedicado a las bandas y artistas gallegos, con Banda Crebynsky, Fredi Leis y Holywater; y la del sábado 20 será una noche dedicada al 'beat' y la música electrónica.

Tampoco faltarán en la plaza de la Quintana dos citas que ya son tradicionales en las fiestas compostelanas: el concierto de la Real Filharmonía de Galicia (martes, 30) y el de la Banda Municipal, que en esta ocasión estará acompañada por la Gallaecia Big Band en un concierto especial el lunes, día 29.

Asimismo, habrá cada día música en la plaza del Toural, por la que pasarán Jamila y Rey Montesinos, Kind of Soul, Nunatak, The Tune, Moon Cresta, The Soul Jacket, Phantom Club, Wöyza, Trilitrate, Puerta Sur, Basanta y Lulavai.

Tampoco faltarán las citas tradicionales del Apóstol, como el Día do Traxe Galego, el torneo de llave, el concurso de la pesca del escalo, las exhibiciones de coches y de trajes de época, el Día de Padrón, las orquestas o las atracciones, que estarán en la Alameda hasta el 31 de julio.