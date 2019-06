Ramos: "He ido a muchas bodas y como la mía, ninguna"

| De la boda de la presentadora Pilar Rubio y el futbolista Sergio Ramos ha hablado todo el mundo, incluso sus protagonistas. "Cuando Sergio ha entrado en la iglesia y ha visto a los niños se ha emocionado, se le saltaban las lágrimas, y a mí me ha pasado lo mismo porque ver a tus criaturas ahí con sus trajecitos, unos 'mini Sergio' eran porque iban casi igual que él; ha sido emocionante", declaró Pilar Rubio. "Un día inolvidable, un día especial. Un sentimiento único ver a la mujer que amas entrar espléndida, como iba, de la mano de tus hijos. No tiene precio", señaló Sergio Ramos tras dar el "sí, quiero". Sobre la fiesta, el futbolista apuntó que había "un poco de todo. Yo creo que he ido a muchas bodas en mi vida y como esta creo que no va a haber ninguna", sentenció el capitán del Real Madrid.