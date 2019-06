La preboda celeste de Aspas y Jennifer Rueda

Tratándose de Iago Aspas no podía ser de otro modo. Su vida está ligada a un color y un escudo y un momento tan especial como su boda no podía ser diferente. El futbolista del Celta y su pareja, Jennifer Rueda, contraerán matrimonio el próximo 15 de junio, pero antes han querido realizar una sesión de fotos en familia. El lugar escogido, Balaídos, y el look, la camiseta celeste.

Aspas, Rueda y sus dos hijos, Thiago y Mía, escogieron el estadio del Celta para el reportaje de preboda que les realizó Visual PC Studio. En familia, posaron en el césped luciendo la elástica del club de sus vidas.