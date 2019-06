La tierna felicitación de Sara Carbonero a su hijo Lucas

| En medio de una mala racha, parece que ayer apareció un rayito de luz en la vida de Sara Carbonero e Iker Casillas. Y es que hace un mes del infarto que sufrió el portero, que se ha sumado a la reciente operación de la periodista para extirpar un tumor en el ovario. Hace tres años que Lucas, el pequeño de la casa, llegó a sus vidas Sara ha querido felicitar a su hijo con un tierno texto en el que muestra lo importante que es para ellos y con el que ha conseguido emocionar a sus seguidores: "No lo tuviste fácil llegando después de tu hermano, el típico 'bebé trampa' que siempre nos puso las cosas muy fáciles y que se convirtió en el centro de nuestro universo. El mismo que hoy te ha dicho al felicitarte que tienes cara de más mayor, pero que no se te ha quitado la herida de la nariz y que sigues diciendo las mismas palabras que no se deben decir", ha escrito la periodista en las redes sociales.