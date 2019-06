Laura González: "Una 'miss' es una embajadora, no una top model"

La joven viguesa Laura González Penela, actual Miss Pontevedra, representará a la provincia en el certamen de Miss Mundo España, cuya gala se celebrará el 18 de agosto en Melilla. Lo hará con la convicción de que "es un galardón alejado del estereotipo machista que suele acompañar a este tipo de concursos", argumenta la joven de 23 años y aspirante a profesora de Educación Primaria. Actualmente y mientras prepara la oposición de Magisterio, se mantiene en la danza con una compañía local. Experiencia y tablas no le faltan: ya ha participado tanto en certámenes de Miss (Miss Universo Galicia), como en talent shows televisivos (Fama, ¡a bailar!) .

"En este certamen se valora lo físico, pero también lo intelectual; están eligiendo a la mejor representante de una marca de país", defiende Laura González en una entrevista con la periodista de FARO Marta Clavero que transcurre en el monte de O Castro.

Como ejemplo y baza de su argumento, la joven cita la supresión del desfile en bañador, ya hace un lustro, que ha sido sustituido por un debate en la final del concurso. Según detalla la viguesa, la participación en el certamen incluye realizar pruebas de talento opcionales -desde bailar o cantar, a dibujar-, además del desfile ya clásico y asociado a los concursos de Misses.

"Soy bailarina, así que considero que ese es mi talento", avanza la viguesa, "haré una pieza de danza social, con una coreografía de mis compañeros de Media Punta". En esa disciplina, su especialidad actual es jazz moderno y baile contemporáneo. De hecho, el año pasado estuvo en el programa "Fama, a bailar".

"La entrevista, que no es una prueba en sí, es de los factores más importantes para los jueces que ven nuestra capacidad de comunicarnos en otros idiomas, y que evalúan la belleza interna", sostiene. La joven ya cuenta con patrocinadores locales y entrena tres horas diarias de conversación en inglés.

Laura saca a colación el necesario proyecto social que tiene que llevar cada candidata. "Es quizás la prueba más importante, porque el lema de Miss Mundo es 'belleza con propósito', por lo que tienes que tener una razón que llevar al mundo". En ese sentido, reconoce que su proyecto será "muy real".

Aunque no está definido aún el tipo de prueba, el componente deportivo es otro de los aspectos que incluye ese peculiar concurso de Misses en la edición de 2019. "Se valora incluir un triatlón, así que yo me estoy entrenando por mi cuenta", indica. La ganadora de cada una de las cinco pruebas citadas pasará directamente a la final. De ahí la necesidad de preparación.

Y el desfile con traje autonómico -o provincial- centra otra de las pruebas. De hecho, Laura González está ahora inmersa en la búsqueda de uno típico de Pontevedra.

La estudiante, que ha sido elegida sin gala previa ("me contactaron directamente por Instagram") como en otras provincias, irá directamente al certamen de Miss Mundo si gana en la gala española. No es la primera vez que Laura se presenta a un certamen de este tipo; hace dos años que la vimos desfilar en Miss Universo Galicia, en Santiago. Eso sí, la filosofía de aquel evento -remarca- dista mucho del que asistirá en dos meses. "Considero que hice un buen certamen, pero no estaba preparada. Sin embargo, ese año creo que estoy mucho más rodada", indicó.

Si algo podría jugar en su contra, tal y como ella misma reconoce, es el estereotipo de la altura. "Yo mido bastante menos del 1,73 centímetros que habitualmente se premia en las Misses", lamenta. "Si no fuese por ese detalle, tengo muchas posibilidades de llevarme la corona". "Una Miss es una embajadora, no una top model", concluye la jovencísima morena con tono serio y palabras precisas. "Ser modelo y ser Miss no es lo mismo; lo que importa no es solo la belleza exterior para llevar un mensaje lo más lejos posible".