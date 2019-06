La moda eclosiona en Ibiza

Propuestas que presentó la firma The 2nd Skin and Co. en la Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza. // Juan A. Riera

La moda eclosionó el jueves en Baleares con motivo de la Mercedes Benz Fashion Week Ibiza, que reunió a los mejores diseñadores españoles del momento, que presentaron sus colecciones crucero (resort) para la próxima temporada. La alta costura de Alvarno (Álvaro Castejón y Arnaud Maillard, tándem formado en el estudio de Karl Lagerfeld) cerró la pasarela que tuvo lugar en el hotel Ushuaïa, en Platja d'en Bossa. El resto de desfiles los completaron Andrés Sardá, The 2nd Skin and Co., Roberto Diz, Juanjo Oliva y David Laport, el creador internacional invitado a esta pasarela.

Las piezas eclécticas de Alvarno impresionaron al público de la Mercedes Benz Fashion Week Ibiza. Pasaban diez minutos de las 22.00 horas cuando salió al escenario la primera modelo:?lucía una chaqueta con estampado militar y con apliques metálicos, que destacaba sobre los leggins negros, sencillos. Si el verde camuflaje fue el color elegido para sus chaquetas, ya sean toreras o gabardinas, para los vestidos asimétricos apostaron por tonos vivos como el rojo y el azul marino. Tampoco faltaron el blanco y el negro, que, como demostraron el resto de creadores, volverán a ser tendencia la próxima temporada. En la libertad estética de Alvarno también tuvo cabida la elegancia y sobriedad con los vestidos con transparencias y encajes.

La colección más sorprendente fue la del diseñador invitado de la edición de este año, David Laport, de los Países Bajos. En este penúltimo desfile las piezas con tules, superposiciones, fruncidos y volúmenes imposibles cautivaron al público, sobre todo a las instagramers más atrevidas. Cada una de las 20 piezas que exhibió Laport es una obra de arte. No es de extrañar que artistas de la talla de Sia y Jessie J hayan caído rendidas a sus creaciones. Entre los omnipresentes blanco y negro, el diseñador también dio protagonismo al amarillo mostaza y al fucsia. Tampoco faltaron en sus telas lentejuelas ni plumas.

En el ecuador de la pasarela el público disfrutó de uno de los diseñadores más aclamados:?Juanjo Oliva. Su respeto por el medio ambiente, que cristaliza en las prendas elaboradas con telas a partir de botellas de plástico recicladas, y su pasión por la isla, que demuestra con aquellas telas blancas y los detalles de marroquinería que evocan a la Ibiza hippy, impregnaron sus prendas.

Si Laport destacó por su originalidad, Roberto Diz lo hizo por sus creaciones vanguardistas, donde resaltaron los detalles flúor en unas prendas que oscilaban entre lo urbano y lo sofisticado. Por su parte, The 2nd Skin and Co. propuso una colección muy elegante: vestidos y pantalón de traje verde esmeralda y amarillos, estampados florales y de rayas. Andrés Sardá apostó por looks marineros, bañadores, trikinis y bikinis en color negro.