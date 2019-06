Juanjo Oliva: "Ibiza es para mí la inspiración"

Juanjo Oliva es un enamorado de Ibiza, por lo que le hizo especial ilusión participar en la tercera edición de la Mercedes Benz Fashion Week Ibiza, donde demostró que desde la moda también se puede poner su granito de arena para preservar el medio ambiente:?entre los materiales que utiliza destacan las telas elaboradas a partir de botellas de plástico recicladas. "Ibiza para mí es inspiración: me gustan mucho sus contrastes, su arquitectura y emocionalmente también conecta conmigo", explicó Oliva, que destacó que su colección resort 2020 está basada en los contrastes del blanco y negro de la arquitectura ibicenca. Además, el prestigioso creador señaló que este desfile le proporciona libertad para apostar por combinaciones arriesgadas. "En mi vida pensaba hacer unos leggins de vinilo rojos, pero aquí sí me atrevo. ¿Por qué no combinarlos con un caftán de seda sofisticadísimo?", concluyó Oliva.