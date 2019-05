Jonas Brothers: "Mucha gente pensó que nunca volveríamos"

Los propios Jonas Brothers lo reconocen: "Mucha gente pensó que nunca volverían a vernos de vuelta", aciaga previsión que el destino ha mostrado errónea, pues los tres hermanos lanzan nuevo disco 6 años después de su cacareada ruptura y tras poner los medios para que aquella sombra no vuelva a asomar. "Ahora tenemos una visión clara de lo que queremos ser y hablamos mucho de ello. Entonces había secretos que no nos contábamos siquiera entre nosotros. No hablábamos de lo que sentíamos porque teníamos un problema de sinceridad", confiesa en Madrid Joe, el mediano. La razón es la publicación el 7 de junio de "Happiness begins" (Universal Music), el álbum que toma el lugar de aquella quinta entrega que debía haber visto la luz en 2013 que fue finalmente cancelado, como los veintitantos conciertos. Nick Jonas, el pequeño, fue el que dio un paso al frente para asumir que algo no funcionaba. "Siempre dijimos que la familia era lo primero y ese día dimos prueba de ello", rememora.