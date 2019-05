Premio para Rubén Riós: "Este es un proyecto de solidaridad"

| El actor y cineasta Rubén Riós, cuyas piezas audiovisuales "Máis ca vida" y "Vida" fueron galardonadas por los Premios Solidarios ONCE 2019, expresó que estaba "muy emocionado porque fueron muchos años de trabajo. Yo era consciente de que esto no era no era un corto, no era un documental, era una puerta y así se está viendo después de mucho tiempo. Este es un proyecto de ayuda, de solidaridad, y que pretende dar ayuda a personas con necesidades especiales". "Vida" había recibido ocho candidaturas a los Goya. Otras entidades premiadas fueron el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Feiraco y María E. Viturro.