Marta Sánchez no visita A Coruña desde la muerte de su hermana

| Marta Sánchez se ha convertido en la nueva invitada de Bertín Osborne para hablar de temas duros y difíciles para ella. Fue en 2004 cuando perdió a su hermana melliza, Paz, tras una larga enfermedad. "Con su muerte dejé de ser creyente muchos años, fue como rebelarme ante una injusticia", señala, para añadir que hace quince años que no visita su tierra natal, algo que le ha llevado a no tener mucha relación con su sobrino: "Vive en A Coruña, y yo no voy mucho a Coruña. Es una ciudad que me resulta muy duro visitar. Ahí he vivido cosas muy duras. Fue donde dije adiós a mi hermana... Me cuesta ir a Coruña, la verdad".