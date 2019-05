Gloria para Banderas en Cannes

Antonio Banderas era premiado ayer como mejor actor masculina en el Festival de Cannes por su trabajo en "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar. En el filme, el actor español interpreta a un cineasta en horas bajas en el que muchos han querido ver al propio Almodóvar, algo que el actor confirmó al recoger el premio.

El malagueño había señalado en Cannes que pasó los meses más felices de su vida como actor durante el rodaje. Sin embargo, en el de "La piel que habito" (2011), también con Almodóvar, realizador y actor estuvieron enfrentados creativamente pero cuando el malagueño recibió el guión de "Dolor y gloria", se rindió y eliminó todas las cargas que llevaba para tirarse "de verdad al barro" para "buscar la verdad" partiendo de cero. Ese fue el trato con Almodóvar y el resultado es una gran interpretación con premio en Cannes.

Banderas recuperó con este filme la esencia de la interpretación, tras haber sufrido hace poco más de dos años un infarto que le llevó a cuestionarse toda una vida dedicada al cine.

El cine español cerró una participación histórica en Cannes -con premios a las cintas del gallego Óliver Laxe y al catalán Albert Serra- a pesar de que Almodóvar no se llevó la Palma de Oro ni ningún otro premio.

El presidente del jurado, el director mexicano Alejandro González Iñárritu, aseguraba que el único criterio para otorgar su palmarés fue meramente cinematográfico. "Desde el principio establecí que no debía haber ninguna otra consideración. No hubo ninguna agenda ni ningún mensaje que quisiéramos expresar. El cine tiene que hablar por sí mismo", señaló en la rueda de prensa posterior a la entrega de la Palma de Oro al surcoreano Bong Joon-Ho por "Parasite".

Este destacó que hacer "Parasite", una comedia que torna en tragedia, ha sido "aventura muy particular", que no podría haber realizado sin sus actores.

El Gran Premio del Jurado fue para "Atlantique", la ópera prima de la senegalesa Mati Diop, la primera mujer negra en competir en la sección oficial de Cannes. Este filme social cuenta los sueños de los jóvenes de Senegal en los noventa, de poder viajar a España.

La mejor interpretación femenina fue considerada la de Emily Beecham, por "Little Joe", de Jessica Hausner, y el de guion para la francesa Céline Sciamma por "Portrait de la jeune fille en feu".

El Premio del Jurado fue "ex aequo" para la brasileña "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y "Les misérables", de Ladj Ly. Eeste último filme habla de los problemas sociales en los barrios de la periferia de París.

El palmarés de la sección oficial se completó con el premio a la mejor dirección para los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, por "Le jeune Ahmed", un filme sobre la radicalización islamista de un niño, en el que han querido hacer "una oda a la vida, a la diferencia y a la apertura al extranjero".

Y con una mención especial para el palestino Elia Suleiman por "It Must Be Heaven".