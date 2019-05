El ex mano derecha de Bob Dylan, en O Grove

Larry Campbell, quee fue guitarrista y multiinstrumentista del Never Ending Tour de Bob Dylan entre 1997 y 2004, tocó ayer en El Náutico de San Vicente, en O Grove, junto a su esposa, Teresa Williams, una artista con una voz prodigiosa, y que a dúo con su marido logra unas armonías vocales fascinantes. Campbell, que en la gira de Dylan tocó no solo guitarras, sino también violín, mandolina, pedal steel y banjo, ha tocado en directo y grabado discos con artistas como Paul Simon, Keith Richards, Cyndi Lauper, B. B. King, Judy Collins, Emmylou Harris y Sheryl Crow, entre otros. También fue productor de Levon Helm, baterista de The Band.