Eugenia Osborne apoya a su padre

| Eugenia Osborne, hija de Bertín Osborne, aprovechó la entrega del premio Vogue Who's On Next 2019 para dar su opinión sobre toda las declaraciones de su padre. El cantante y presentador de "Mi casa es la tuya" dio su opinión sobre las críticas a Amancio Ortega sin ningún tapujo: "Ojalá todos estos que lo critican o todas estas no tengan un cáncer de mama y tengan que utilizar estos aparatos. ¿Esos mamarrachos son los que quieren gobernar España?". Eugenia Osborne ha dado su opinión personal: "Creo que cuando ha donado para que todo el mundo pueda recurrir a unas máquinas que son revolucionarias a nivel mundial, creo que, o son personas que no han vivido de cerca el cáncer o con falta de sentido común". Y también defendió a su padre aunque piense que la forma de expresar su opinión no fue la más adecuada: "A mi padre todo el mundo lo conoce y sus maneras no son las más políticamente correctas, pero no ha dicho ninguna barbaridad".