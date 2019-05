Rut Massó muestra sus tiempos en Vigo

El concepto del tiempo transita por cada obra de la viguesa Rut Massó, que hoy inaugura "Blaue Stunde/Hora azul", en SVT Espacio de Arte de Vigo, su primera exposición individual en España en los últimos diez años. El tiempo como fuga en su serie "Vanitas" (2006-2009), que sirve como punto de partida a esta muestra; como la vuelta a los orígenes en "Pangea"; como ese avance hacia adelante pero sin perder de vista el camino recorrido en "Retrovisor" (2016), que cierra un periplo artístico de una década en el que la luz, el paisaje y el retrato son otras de sus constantes.

Massó, que pertenece a la primera promoción de la Facultad de Bellas Artes, se marchó con una beca de unos meses a Munich (1997-1998) y ya se quedó allí, cautivada por su escena artística. "Cuando yo me licencié, en España se consideraba la pintura como la hermana pequeña; incluso se decía que estaba muerta. En Alemania, sin embargo, tenía una fuerza brutal", afirma.

Reconoce que le gustaría abrir un segundo taller en Vigo, que sirviese, además, de punto de confluencia entre artistas de ambos países, aunque en estos momentos no lo ve viable. "Se cierran museos, se recorta presupuestos... Y un artista, sin ayuda, no puede llevar a cabo un proyecto así. Es muy doloroso romper con toda la estructura tan importante porque el arte no solo somos los artistas; son todos los profesionales que hay detrás de las galerías, de los museos, etcétera", explica.

La exposición de Vigo coincide con otra en Munich, dibujando, así, una línea entre sus dos ciudades. "Son dos faros enviando señales", dice.