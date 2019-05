Leonor Watling: "No podría dejar el cine ni la música, pero lo que hago con Marlango es mi proyecto"

Una de las más completas actrices del panorama español, Leonor Watling -que combina su faceta actoral con la de cantante y compositora- traerá su personalísima voz de nuevo a Galicia. El grupo que fundó en 2002, Marlango, presentará hoy su último disco "Technicolor" en el Festival de Cans. Será uno de los atractivos musicales del festival que cumple su décimo sexta edición y actuará en el Espazo Estrella Galicia da Leira da señora Alicia -20.30 horas, previa retirada de pulsera-. Pero además del concierto, la actriz dejará su 'huella' en el Torreiro das Estrelas, en reconocimiento a su trayectoria en el mundo del cine, en el que ha trabajado con directores como Bigas Luna, Pedro Almódovar, Álex de la Iglesia o Isabel Coixet. La cantante que actualmente colabora en el espacio "LateMotiv" de Buenafuente contesta el teléfono en ruta hacia Andalucía.

- ¿Qué representa para ustedes participar en el Festival de Cans?

-Nos hace muchísima ilusión apoyar este tipo de propuestas que logran que, en un sitio donde a priori sería tan difícil hacer un festival, se consiga arrancarlo y mantenerlo durante tantos años. Eso revela que hay alguien con tanto tesón para conseguirlo. La verdad es que me hace ilusión también porque me van a dar una estrella en el paseo y me parece una propuesta maravillosa. En Marlango nos encantan las propuestas que apoyan la cultura desde la base, es precioso cuando todos aportan.

- Será su primera vez. ¿Conoce el certamen?

-Sí. Y además aúna las dos cosas a las que me dedico, ahí juntas en un sitio. Me parece un ejemplo a seguir, para que toda la gente se vuelque y lo cuide.

- Últimamente se prodiga mucho por Galicia. Aquí rodó "Vivir sin permiso", donde su personaje, Berta Moliner, regresa a tierras gallegas tras emigrar a México. Pero, en directo, ¿cómo siente al público gallego?

-Sí, viajo mucho ahí. La verdad es que la acogida del público es muy buena. Hemos ido muchas veces y yo he estado mucho tiempo en Galicia. Además de actuar ahí me voy de vacaciones... es un sitio que me encanta.

- ¿Vacaciones? ¿En dónde?

-Por O Grove. Y volvemos este año a tocar en el Náutico de San Vicente en O Grove, así que volveremos a estar ahí en verano. Siempre sentimos mucha complicidad en el norte. También en Euskadi y Cantabria, hay una manera de ser y de escuchar que nos hace sentir súper cómodos y bienvenidos.

- Tocarán su último disco "Technicolor", un trabajo inspirado en épocas pasadas en el que cada tema parece salido de la banda sonora de una película, pero con un sonido crudo, real y contemporáneo...

-Es el resultado de la gira que hicimos piano y voz. Nos dimos cuenta de que nos gustaba muchísimo esa libertad de no llevar bajos, ni elementos como la guitarra eléctrica? Y también una batería que está más suelta para tener esa libertad de que las canciones en directo vayan donde tienen que ir. Es una construcción como más antigua. Por eso le pusimos ese título, porque nos hacía pensar en los musicales: tener esa sensación como de estar hablando y de repente ponerte a cantar una canción. Pero vamos a ir a tocar canciones de "Tecnicolor y lo que le apetezca a la gente".

- Conjuga esa doble vertiente que caracteriza su carrera, actriz y cantante, pero ¿qué se siente más?

-Me gustan mucho los dos oficios y son trabajos que tengo la suerte de poder realizar. Son dos cosas que no podría dejar de hacer. Como actriz, estoy en proyectos de televisión y cine muy bonitos. Y luego, Marlango es nuestro propio proyecto. La única diferencia es que los proyectos que hago en cine o televisión son de otra gente y lo que hago con Marlango es mi proyecto y el de Alejandro Pelayo.

- Pero, por ejemplo, ¿le haría más ilusión recibir un Goya o un Grammy?

-(Risas). Nunca pienso en premios, pero es totalmente distinto. Creo que la interpretación es un trabajo de equipo. La verdad es que los premios son una cosa tan ajena? Lo bonito es el trabajo. Es hacer lo que te gusta hacer y que vaya bien.

- ¿Prepara algún otro trabajo en televisión?

-Sí. Terminé la serie "Vivir sin permiso", que grabamos en Vilagarcía de Arousa y alrededores y ahora voy a empezar a rodar otra.

- ¿Vendrá con Jorge Drexler a alguna de las citas?

-Al Festival de Cans no, porque él va a estar tocando en Brasil, y va a estar imposible por agenda. Pero en verano aún no lo sé...

- ¿Se aportan mucho musicalmente?

-Es mi pareja. Nos aportamos mucho en todos los sentidos, pero musicalmente somos muy independientes. Nos cuidamos mucho, respetamos mucho la opinión del otro? Y también respetamos mucho el trabajo del otro.