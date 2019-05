Un emotivo mensaje de Griezmann a los futbolistas gais

| Griezmann, el polémico jugador todavía del Atlético de Madrid, ha hecho unas declaraciones para el documental francés "Futbolista y homosexual, en el corazón de un tabú" que no pasarán desapercibidas. Ha mandado un mensaje muy claro a los futbolistas gais con un objetivo muy concreto: que se atrevan a decir abiertamente su orientación sexual. Recordemos que todavía, una mayor parte del mundo deportivo no ve con buenos ojos la homosexualidad en el ámbito del fútbol. "No debería molestar, debería ser normal. Estaría orgullos de que un compañero lo pudiera decir, hacerlo público. Pienso que podría abrir la puerta a otros. Si recibe críticas, porque siempre hay, le animaría a sentirse orgulloso, a continuar siendo feliz" ha comentado el futbolista. "Hay que intentar ayudar a la persona que lo dice, no criticarlo ni insultarlo", expresó.