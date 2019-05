"La Ternura" luce en los Max en Pucela

Dulzainas, tractores, espigas y amapolas; espíritu libertario y reivindicación del teatro y la danza pero también de la visibilidad la mujer y de la necesidad de diálogo puntearon anoche la gala de entrega de los XXII premios Max, en la que "La ternura" se alzó como Mejor Espectáculo Teatral.

Por primera vez en sus 22 ediciones, los Max se celebraron en Castilla y León, en el Teatro Calderón de Valladolid, la ciudad con mayor ratio de teatros por población -6 por 300.000 habitantes-, y actores de tanto prestigio como Concha Velasco, que recogió, "después de muchos años" de esperarlo, el Max de Honor.

De hecho, todos los participantes en el espectáculo, excepto Silvia Pérez Cruz, son de esa comunidad, según subrayaba la directora de la gala, Ana Zamora, que ya había advertido que no sería una ceremonia de "chistes" sino un "experimento teatral de gran densidad", con "personalidad castellanoleonesa" y la máxima "la fiesta de la libertad" por bandera.

En dos horas y diez de espectáculo, transmitido por La 2, pasado por su escenario músicos como Silvia Pérez Cruz, Nuevo Mester de Juglaría, La Moda, Agapito Marazuela, Eliseo Parra y Amancio Prada y actores como Ginés García Millán, Charo López y Marta Poveda, que han cantado y recitado textos de Cervantes, Luis Rosales, María Zambrano, Miguel Hernández, Calderón, o García Lorca.

En su intervención, Ana Graciani, directora de la Fundación SGAE, organizadora de los premios, ha exigido al nuevo Gobierno que el teatro y la danza se implanten como asignaturas en el colegio; ha lamentado que la autoras de obras sean solo un 18 por ciento del total y ha anunciado la creación del premio Ana Diosado de autoría femenina.

La presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, defendió la gestión de su equipo al frente de una entidad que, subrayó, ha emprendido una nueva etapa de la que la sociedad, los autores y editores "pueden sentirse orgullosos: la situación ha cambiado. Hemos hecho los deberes".

Jurado se emocionó al presentar el Max de Honor a Concha Velasco, una mujer "creadora y libre", y la vallisoletana ha destacado al recibirlo que le había costado "muchos años" que se lo diesen: "no se por qué, seguramente porque no me lo merecía", bromeó.

Aunque no era candidata en ninguna otra categoría, la obra de Alfredo Sanzol "La ternura", un proyecto de investigación sobre los versos de Shakespeare, se llevó el galardón teatral más importante.

"Llevamos 20 años trabajando juntos y este espectáculo es el resultado de la lealtad, el tesón y el trabajo en equipo", destacó Sanzol.

La ceremonia empezó con una jota del segoviano Agapito Marazuela, "un ejemplo de compromiso con la libertad", según el actor Fernando Cayo, presentador de la gala, que tenía un presupuesto de 250.000 euros.