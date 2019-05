Schwarzenegger, agredido por la espalda con una patada voladora

| El actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger fue agredido en la la espalda durante un acto en Sudáfrica. En concreto, recibió una patada voladora de un joven que se acercó a él por la espalda y le golpeó con su pie con enorme virulencia. La agresión a Schwarzenegger, de 71 años, fue recogida en vídeo, que se convirtió en viral en las redes sociales. El propio actor estadounidense pidió a través de Twitter que si se difundía el vídeo se eliminase la parte en la que el agresor gritaba mientras era reducido por los guardaespaldas. "Para no darle protagonismo", explicó. Posteriormente escribió otro tuit en el que aclaraba que se encontraba en buen estado. "Gracias por vuestra preocupación, pero no hay nada de lo que preocuparse. Pensaba que la multitud me había empujado, algo que pasa mucho. No me di cuenta de que fui pateado hasta que vi el vídeo. Me alegro de que el idiota no interrumpiera mi Snapchat", dice el actor en su mensaje. Según la BBC, Schwarzenegger no presentará cargos contra su agresor.