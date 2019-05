Miki, tras Eurovisión: "'La venda' fue el tema más cantado y bailado"

"La venda", el tema con el que España hizo botar a Eurovisión la noche del sábado, "merecía un top 10", según su intérprete, Miki Núñez, porque fue la letra "más cantada y bailada por la gente". El catalán hizo ayer balance de su actuación en Tel Aviv (Isarael), que quedó a la cola -puesto 22 de 26- de una tabla liderada por Holanda gracias a la balada de Duncan Laurence.

"Estoy superorgulloso del trabajo realizado", dijo el ex concursante de "Operación triunfo". De hecho, en su opinión, el del sábado fue "el mejor pase" de la delegación española en el festival. Su interpretación consiguió 53 puntos del televoto y sólo siete del jurado -de Bielorrusia y Rusia-. De forma que si solo hubiese contado la voz del público, "La venda" hubiera tenido mejor resultado. Por ejemplo, Macedonia del Norte, que con las puntuaciones del jurado se colocó en segunda posición, se desplomó al octavo lugar al recibir 58 puntos de los eurofans.

"Queríamos un top 10 pero por alguna razón no ha podido ser. Tenemos un top 22 que no está mal", señaló Miki en una entrevista concedida a RTVE. Sin embargo, el joven cantante cree que España se hubiera merecido más, "aunque sea egoísta decirlo". "De esta experiencia me quedo con la familia que hemos formado con TVE. Este año no puede haber ninguna queja ni para bailarines y demás equipo que hemos tenido al lado", expresó.

¿Su favorito? El sueco John Lundvik, que se disputó hasta el último segundo el micrófono de Eurovisión con el holandés Duncan Laurence. "Estoy supercansado, no sé si quiero fiesta o cama", concluyó Miki, que regresará hoy a España, ya que tiene previsto grabar el videoclip de su nuevo sencillo, aún sin título ni fecha oficial de lanzamiento. Lo que sí anunció es que en la gira estarán Eliot y Lake Malawi, representantes de Bélgica y República Checa, respectivamente.

El tuit del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, fue uno de los momentos más comentados de la noche del sábado. "Catalunya le hubiera dado 12 puntos a Miki. Quedaos con eso", escribió, como ya hizo el año pasado con Alfred -catalán- y Amaia. También viral se hizo un vídeo en el que sale Miki saludando efusivamente a cámara agitando una bandera de España. Con tanta fuerza la movió que acabó arrancándola del palo y volando por los aires. Ese momento dio lugar en las redes sociales a todo tipo de bromas. Hasta el catalán lo compartió en su perfil, acompañado de este mensaje: "Madre mía y yo que pensaba que no se había visto jajajajajaja".

La ministra de Cultura en funciones de Israel, Miri Reguev, lamentó ayer que Madonna incluyera en su actuación, sobre la espalda de una de sus bailarinas, una bandera palestina durante la gran final."Creo que no debería involucrarse la política en un evento cultural o musical como éste. Pienso que fue un error e inapropiado", dijo. Los cantantes de Islandia recibieron los abucheos del público por mostrar también la bandera de Palestina.

Un total de 5,49 millones de telespectadores vieron la final de Eurovisión (cerca de 1,7 millones menos que en la edición del año pasado), con una cuota de pantalla del 36,7%, casi 7 puntos menos que en 2018, año que marcó récord desde 2008.