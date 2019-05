Ara Malikian: "Nunca habrá suficiente arte y música en los colegios"

Entre concierto y concierto de sus interminables giras por todo el mundo, Ara Malikian (Beirut, 1968), que actuará el próximo 3 de agosto en Castrelo dentro del programa de las fiestas de Vigo, se las ha apañado para grabar un nuevo disco de estudio en el que se deja ayudar por artistas tan dispares como Serj Tankian de System of a Down, Bunbury, Calamaro, Franco Battiato, Kase. O, Pablo Milanés y Estrella Morente. "Es difícil definirlo porque no es un estilo", resume el violinista, para luego añadir: "Es muchas cosas pero todo con mi propia visión. Hay flamenco, tango, rock, clásico, jazz... el de Serj Tankian es directamente heavy. Pero ninguno de forma tradicional. Es todo a mi manera, con compañeros maravillosos que se han prestado a ayudarme".

La elección del título, "Royal Garage", tampoco es baladí, pues tiene que ver con el inicio de su vocación musical en circunstancias nada amables: "Me he dado cuenta de que todo empezó en un garaje, en los años setenta durante la guerra del Líbano, donde toda la población teníamos que vivir en los sótanos para protegernos de las bombas". Y aún relata cómo "dentro de esa situación tan dramática y angustiosa, de esa situación de mierda", descubrió que "la música te lleva a la alegría, a sacar sonrisas".

Aparte de músico de reconocido prestigio, Malikian tiene también una destacada faceta como divulgador musical, "especialmente con los niños". No duda en este punto el libanés al afirmar que le gustaría que la música estuviera más presente en la educación de los niños. "Es importante e imprescindible", recalca, sentenciando acto seguido: "Estoy convencido de que nunca habrá suficiente arte y música en los colegios y las escuelas".