Los "Grammy" honran la carrera de Julio Iglesias

| Julio Iglesias agrandó este fin de semana su leyenda al recibir un "Grammy" honorífico como reconocimiento a su exitosa carrera en una gala organizada en Los Ángeles (Estados Unidos) por la Academia de la Grabación. El cantante español, uno de los artistas latinos más exitosos e influyentes de la historia, no pudo asistir al acto, pero envió un vídeo para agradecer el premio "Lifetime Achievement Award", una distinción que rinde homenaje a los intérpretes que han hecho contribuciones de gran importancia en la música. "Me encantaría estar ahí. Muchas gracias a todos los miembros de la Academia de la Grabación por este hermoso regalo", dijo Iglesias en su mensaje. "No nací para ser músico. Nací para jugar al fútbol (...). Y, de repente, tuve un accidente terrible y casi quedé parapléjico. Entonces me dieron una guitarra y esa guitarra cambió mi vida por completo", relató el cantante, en relación al comienzo de su trayectoria artística en la década de los años 60. "Para esa gente que ha tenido ese tipo de situaciones trágicas en la vida, no os rindáis jamás: la vida es siempre una oportunidad", aseguró Iglesias. El tenor puer¬torriqueño Fernando Varela fue el encargado de representar la obra de Iglesias sobre el escenario interpretando con gran emoción las canciones "Bésame mucho" y "Caruso".

El cantante español es uno de los elegidos este año por la Academia de la Grabación para sus galardones honoríficos, que también reconocieron a otros emblemáticos grupos y artistas como "Black Sabbath", George Clinton y Parliament-Funkadelic, entre otros.