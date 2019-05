"La Anunciación" resplandece de nuevo

El Museo Nacional del Prado presentó obra "La Anunciación" de Fra Angelico, que data de la época de 1420 y llegó a España en 1611, tras la finalización de su restauración, que comenzó en marzo de 2018 para recuperar "la luz y el color" del original del autor y ha dado lugar a la exposición "Fra Angélico y el origen del Renacimiento florentino" que se inaugurará el próximo 28. Así lo explicó el director adjunto de conservación del Museo del Prado, Andrés Úbeda, quien denominó esta obra como "una referencia del museo" y aseguró que "el milagro" de su restauración, realizada por Almudena Sánchez, se ha llevado a cabo gracias a la donación de 150.000 euros por parte de Friends of Florence y American Friends of the Prado Museum.

Por su parte, Almudena Sánchez, explicó que la restauración de esta obra, primer altar florentino de estilo renacentista en el que se usa la perspectiva para organizar el espacio, ha supuesto "una enorme responsabilidad" para el equipo y ha constado de tres fases en las que se ha buscado recuperar los elementos característicos de Fra Angelico que se han perdido con el paso del tiempo. Sánchez indicó que se realizó una limpieza de la capa gris de suciedad que cubría la superficie de la obra y que la oscurecía, y se eliminaron los repintes de óleo procedentes de intervenciones anteriores, concentrados en la unión de dos de los cuatro paneles que forman el soporte de la pintura.