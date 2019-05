Looks de Feria de Abril más allá del traje de gitana

La cuenta atrás para la fiesta más esperada por los amantes de las sevillanas, el rebujito y el pescaíto frito está a punto de llegar a su fin. Ayer fue el encendido en el Real de Sevilla, el arranque oficial de la Feria Abril. Durante 8 días, la capital andaluza se convertirá en el punto de reunión de miles de personas de todo el mundo y de centenares de famosos atraídos por este folclore tan característico. Pero, el espíritu de la Feria va mucho más allá de las fronteras de la ciudad de la Torre del Oro y la Giralda. Casi todos los pueblos y ciudades del país preparan estos días su particular feria de abril, con farolillos, fritura, sevillanas y manzanilla incluidos. Por eso, tanto si uno viaja a Sevilla como si no, tener claro cómo acertar con el estilismo es importante.

En el Real, son muchas las que se visten con el tradicional traje de gitana o con piezas hechas a mano realmente impactantes. Pero, no a todo el mundo le apetece o se ve favorecida con ellos. Pero, no "vestirse" -como llaman las locales a este hecho de llevar la vestimenta típica de la feria- no está para nada reñido con ir elegante, cumpliendo el protocolo y favorecida. Y más esta primavera, en la que el estampado estrella de esta fiesta, los lunares, se ha apoderado de muchas prendas. Si se quiere llevar un vestido, pero alejado de los volantes y o las siluetas sirena, apostar por uno de largo a media pierna o por encima de la rodilla, según la hora del día, es una buena opción. Si se busca un efecto más informal, los cortos en tonos vivos como el rojo o el amarillo son perfectos. También los de tejido más vaporoso con cinturón en tonos neutros o pastel. Los de corte camisero, de colores como el negro o el azul marino, con detalles metalizados, aportan un plus de elegancia. Y los de falda tulipán o cuerpo drapeado, manga larga y volumen en los hombros son un acierto para las que deseen un resultado más sofisticado.

Si el objetivo es buscar una prenda de lunares versátil y cómoda, un mono amplio, en un tejido tipo satén y con colores vivos, es ideal para el día y para la noche. La clave para adaptarlo a cada circunstancia está en los complementos. Lo mismo ocurre con la combinación top y falda. Para las que deseen un efecto más clásico, una falda a media pierna y un top tipo blusa asimétrico es un "mix" perfecto. Para conseguir un look más moderno, una falda rematada con un volante en tejido liso y un top de tirantes con escote cuadrado decorado con lunares es un conjunto diez. Para mezclar elegancia y tendencia, una buena idea es apostar por una falda "midi" y un top corto con volumen en las mangas. Si se le quiere dar un efecto ceremonioso, un sombrero o tocado y unos pendientes XL serán los mejores aliados. Si el acabado deseado es más festivo, unas sandalias de tacón y un bolso joya son compañeros perfectos. Los pantalones palazzo, los bodies, los vestidos largos con cinturón, las faldas a media pierna con blusas, los monos cortos? las opciones de "ir a la Feria sin ir de feria" son infinitas. Así que no hay excusa para no arrancar el mes de mayo por bulerías.