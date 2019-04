Andrés Calamaro aclara que no votará a Vox... porque no votará

El músico argentino Andrés Calamaro ha aclarado que no vota en España y que es de la "izquierda racionalista", tras el aluvión de críticas a una declaración en su cuenta de Facebook en la que afirmaba: "Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados", y citaba como sus "oráculos" al filósofo Antonio Escohotado, al torero Morante de la Puebla y al escritor Fernando Sánchez Dragó, estos últimos simpatizantes destacados del partido que lidera Santiago Abascal. "Soy residente en Argentina, respeto la democracia pero no voto en España", ha dicho el cantante conocido como "El Salmón", que encabezará el próximo festival Portamérica de Caldas junto a Madness.En su último "post" de Facebook, el autor de "Flaca", siempre a contracorriente, dice ser una "persona individual que no afecta la política de 'pescado podrido' que funciona por derecha y por izquierda".