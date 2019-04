| La Cadena Ser indicó ayer que el cómico gallego David Suárez no volverá a colaborar con el programa "Yu, no te pierdas nada" que se emite en Los 40 Principales tras el comentario que hizo el pasado jueves en relación a una relación sexual con una persona con síndrome de Down que colgó en la red de "microblogging. Un comentario que además de no hacer ni pizca de gracia ha sacado de antena al artista gallego.