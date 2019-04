Belén Esteban "mata" por Rosalía

Belén Esteban ha desvelado por su red social de Instagram su gusto musical por Rosalía. La colaboradora de "Sálvame" cada vez nos sorprende más con sus gustos musicales, y es que aunque ya sabemos que uno de sus artistas favoritos es Maluma, ahora ha llegado la competencia. Rosalía ha aparecido en la vida de la princesa del pueblo para quedarse porque, como bien ha comentado, le encanta su música. ¿Estará Belén Esteban preparando el repertorio de música que quiere que suene el día de su boda y habrá elegido a la cantante de "Malamente" para bailar con su gente?

"Me encanta Rosalía, me gusta muchísimo su música. Puede entender que haya gente que no le guste, pero para mí y mucha gente es un fenómeno en la música", confesó la princesa del pueblo en su perfil de Instagram. Parece que esta Semana Santa la colaboradora de "Sálvame" no ha parado de escuchar su música, ya que también subía una fotografía en sus stories con dos amigas suyas después de disfrutar de una comida, con el ritmo de 'Malamente'.

Además, parece que Belén Esteban no es la única que se muere con la música de Rosalía. La expolítica Cristina Cifuentes ha comentado en su publicación que a ella también le gusta mucho.