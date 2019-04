Jorge Javier Vázquez anuncia su regreso

Después del ictus que sufrió hace unas semanas, Jorge Javier Vázquez anuncia ya su regreso a los platós de televisión al asegurar que presentará la nueva edición de Supervivientes en Telecinco. De lo más relajado y sonriente, Jorge Javier llegaba hace unos días al hospital para someterse a una prueba y una revisión cuyos resultados serían determinantes para saber cuando podría reincorporarse al trabajo.

"Estoy muy feliz porque me he ido a hacer las pruebas que tenía que hacerme y el médico me ha dicho que puedo presentar Supervivientes", explicó él mismo por teléfono en Sálvame, algo que provocó la alegría de todos sus compañeros. En cuanto a las negociaciones con Isabel Pantoja, comentó: "Ha sido agradable, ella está muy muy ilusionada y me ha dicho que está dispuesta a darlo todo".

De lo más ilusionado por poder presentar esta nueva edición, Jorge Javier reconoció durante la llamada que estaba algo inquieto por el alta médica. "Cuando estás en tu casa y las pruebas las tienes un mes después... Se acercaba la fecha y la verdad es que estaba bastante nervioso", señaló.