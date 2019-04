Los saludables 40 años de Cristina Castaño

La actriz gallega Cristina Castaño, protagonista de la película "Lo dejo cuando quiera" -cuyo estreno, el pasado viernes ha sido el de mayor éxito de una película española en lo que va de año- y la nueva serie "Toy Boy", es la imagen de portada del número de mayo de la revista "Women's Health" que se pone a la venta hoy miércoles.

La actriz, que acaba de cumplir 40 años, posa espectacular en un amplio reportaje en el que desvela los secretos de su entrenamiento, alimentación, profesión y algunos detalles "indiscretos" relacionados con su vida. "El cuerpo no responde igual a los 40 que a los 20. No se puede vivir de las rentas. Las claves son ejercicio y dieta" declara la actriz. "Por el momento no he tenido hijos, simplemente porque no he encontrado a la persona con quien tenerlos" añade.

Castaño se ha hecho célebre por su papel de Judith, la psicóloga en la telecomedia "La que se avecina". En "Toy boy" cambia de registro y encarna a una mujer poderosa.