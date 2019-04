La Pantoja y la Campos, guerra a la vista: la tonadillera se hace con el reinado en Tele5

Guerra a la vista entre los principales clanes del mundo rosa del país: el Campos y el Pantoja. Resulta que Isabel Pantoja ha arrebatado a María Teresa Campos el reinado en Tele5. Así lo cuenta "Semana", que asegura que la tonadillera ha firmado un contrato millonario con la cadena de televisión ahora que ha vencido el de la presentadora. Es la "nueva estrella" de la casa, dice la revista, que adelantó que entre otras historias una de las que tendría que hacer la Pantoja es irse a "Supervivientes". A buen seguro que la cosa no queda aquí y en casa de las Campos no se estarán con la boca cerrada. Pero todo llegará. De momento, uno que aparecerá menos por la tele será Jorge Javier, que se recupera de un ictus y al que el médico ha obligado a dejar aparcada su gira teatral. Y no corren buenos tiempos para Makoke, a la que según "Semana" Hacienda reclama un millón de euros.

Era algo esperado, sólo la incógnita estaba en cuándo. Pues bien, ya ha sucedido. El quinto nieto de Isabel Preysler, la reina de corazones de España cuyo trono ella sí que tiene más que asegurado, se ha estrenado en las portadas de la prensa del colorín. Miguel Verdasco Boyer (con sangre vaqueira asturiana por parte de la familia paterna) posa con sus padres, Fernando y Ana, en casa de la orgullosa abuela materna. "Hola" presume de exclusivazo con una foto a toda portada: los padres aparecen conjuntados, con camisas color verde agua y piel morena tono Caribe. Ella lleva al pequeño en brazos y dice las cosas esperadas: "Cuando me pusieron al bebé encima estábamos en un estado de felicidad absoluta; se me saltaban las lágrimas". ¿Isabel Preysler? Pues sí que aparece en el reportaje, pero en las páginas interiores.

Isa "Chabelita" Pantoja reaparece más fuerte que nunca en la portada de "Lecturas" dispuesta a amargar el dulce momento millonario de su madre con Tele5. La benjamina de los Pantoja posa por primera vez con su novio, Asraf, y concede una entrevista en la que habla de todos y de todo. A su cuñada Irene Rosales avisa de que no le queda más remedio que "aguantarla" porque ella es la "debilidad" de su hermano Kiko "Paquirrín". Y avanza que Isabel Pantoja no irá a "Supervivientes". La revista asegura que Makoke está "destrozada" con la deuda que le reclama Hacienda y que procede de su etapa de casada con Kiko Matamoros.

"Gran Hermano" toca a su fin y "Diez Minutos" repasa todos los problemas que le esperan fuera de la casa a María Jesús Ruiz. La revista saca en portada a Chenoa y su novio Miguel Sánchez, del que destacan que es urólogo y que ya vive con la cantante. Otra pareja que avanza en lo suyo es la de Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas Soares: la primera ya conoce a los hijos del segundo. Paula Echevarría se cuela en portada con su último look, poco visto en la actriz, más bien conservadora en sus estilismos, pero que esta vez se ha atrevido con todo. Así las cosas la revista destaca la polémica que ha montado la de Candás. La respuesta: en el quiosco.