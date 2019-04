Mario Casas no es ni la sombra de Grey

Ni Mario Casas es Christian Grey, ni "Instinto" es "50 sombras de Grey". El actor gallego defendió ayer en Cannes la originalidad de su serie, que "no tiene nada que ver" con esa adaptación cinematográfica de la novela erótica. "No tiene nada que ver. Hay alguna referencia, creo, en los antifaces, pero para mí sería más un 'Eyes Wide Shut' o 'Shame' en la relación con ese tipo de género", dijo durante su presentación, en el mercado audiovisual MIPTV, que se celebra en la diudad francesa hasta el próximo jueves.

La serie, que se estrena el próximo 10 de mayo en Movistar+, coproductora junto a la gallega Bambú Producciones y Studiocanal, consta de ocho episodios centrados en el personaje que interpreta Casas, Marco Mur, un empresario de éxito atormentado que se desfoga en el sexo.

La imagen de un protagonista guapo y poderoso que recurre a juguetes sexuales, en algunos casos sádicos, para enfrentar sus problemas, ha sido motivo para que muchos hablen de "Instinto" como del "50 sombras de Grey" español.

"Hay algunas escenas de sexo que han sido muy fuertes para mí, porque me he expuesto. Hay prácticas de ahogo, de dominación, de sumisión, y yo he intentado volcarme emocionalmente, ha sido bastante duro por momentos", confesó el intérprete de películas como "El fotógrafo de Mauthausen" y "3 metros sobre el cielo". El actor gallego contó que ve series todos los días porque le "encantan" y aseguró que con "Instinto" están ofreciendo algo diferente.

Las últimas apuestas de la industria televisiva, que se expone estos días en Cannes en MIPTV y el festival Canneseries, han apretado el acelerador en tramas de alto contenido erótico, como "Now Apocalypse", que se presentará mañana, siguiendo la estela del éxito de Netflix "Sex Education", cuya protagonista Emma Mackey es miembro del jurado en esta segunda edición del certamen.

Teresa Fernández-Valdés, cofundadora de Bambú Producciones, señaló que la apertura de este género en las series era "algo que estaba pendiente". Su atractivo en el caso de los jóvenes le parece "evidente", mientras que para los adultos es "hablar con naturalidad de una realidad de la que no se habla". "El sexo no puede significar cutre o repugnante porque sexo tenemos todos", dijo, lamentando que las referencias sexuales de la televisión y el cine vengan únicamente del porno.

El trabajo de investigación de su equipo, con consultas a psicólogos, sexólogos y otros expertos, le ha mostrado que hay "mucha más gente volcada en buscar placeres de lo que podemos imaginar", y bromea con la coletilla con la que le han llegado numerosas historias: "Yo tengo un amigo que...".

"Siempre le pasa a amigos. Siempre es 'mi amigo fue a un club de intercambios'...", afirmó.

Para Casas "no tiene que haber reparo en hablar de sexo" pues "son temas sabidos por todos" aunque en la serie "hay prácticas sexuales que te pueden sorprender o juguetes que los ves y te pueden chocar".

La actriz Silvia Alonso, que da vida a un atrevido y ambicioso personaje poco visto en roles femeninos, lamentó que "a la hora de contar el sexo en ficción siempre se ve la misma dinámica" y consideró que si se retrata la realidad, "el sexo es una parte muy importante de nuestra vida". "Cada uno tiene su sexualidad y hay algunas muy extrañas y a cada persona le dan morbo cosas muy extrañas. Es interesante contar qué es lo que va reclamando cada persona", zanjó Alonso.