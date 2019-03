Alejandro Sanz arrasa con Camila Cabello

Más de 1.6 millones de visitas ha conseguido el videoclip que Alejandro Sanz y Camila Cabello, Mi persona favorita, a las 24 horas de su publicación.

La canción es una declaración de intenciones que invita a reflexionar sobre quién es tu persona favorita y cómo es su cara. El videoclip tiene una estética muy simple en un estudio de grabación en el que comparte escenas con Camila Cabello mientras los dos cantan. El resto de la grabación está realizada con parejas anónimas de lo más distintas en cuanto a edad, personalidad y estética.

¿Cómo surgió la colaboración entre ambos? La cantante y compositora cubana-estadounidense lo relataba así en sus redes: "En el verano pasado Alejandro me llamó y me preguntó si podía viajar a Miami para hacer una canción juntos para su nuevo álbum. No es un secreto que he sido su fan toda la vida, y su propuesta me dejó petrificada, y sin poder esperar un minuto más para tomar el primer avión a Miami", confesaba Camila Cabello.