Luis cepeda "Tengo en mente hasta mi quinto disco"

El cantante gallego Luis Cepeda ha vuelto a entrar en el estudio para reeditar su primer álbum, el prometedor "Principios", que llegó el pasado verano tras su paso por Operación Triunfo. Con la gira que lleva el mismo nombre actuará el sábado 6 de abril en el Auditorio Mar de Vigo (21.00 horas) y, semanas más tarde en A Coruña, en el Palacio de la Opera, el domingo día 28. Cepeda habla con FARO desde su casa en Madrid, con poco margen entre la grabación y la llegada de un envío a su puerta. "Mi vida es un desastre ahora mismo", sonríe tímido.

-Está inmerso en la reedición "Principios". ¿Cuántos temas introducirá?

-Serán de 8 a 10 temas nuevos. Las maquetas están hechas, voy grabando voces... y saldrá en mayo. Va haber colaboraciones, pero es todo sorpresa...

-¿De qué dependerá el número final?

-Realmente aún no sabemos si meterlos todos o dejar alguno para el siguiente disco.

-Por eso bromeó en Twitter con la fecha y la salida de la nueva temporada de "Juego de tronos".

-Sí, será en mayo. Por eso, les he dicho que vean cuatro capítulos de "Juego de tronos". Calculo que con el cuarto capítulo, ya estamos.

-¿Ha compuesto todos los temas?

-Hay dos colaboraciones (risas), de momento. Hay alguna canción mía, solo mía. Y luego alguna entre David Santisteban y yo; y Andrés Terrón y yo, pero como siempre participando en la composición.

-¿Seguirá tan presente el desamor en la temática?

- Eso hay que dejarlo para cuando la gente escuche las canciones, para que las haga suyas. Pero adelanto que habrá un poco de todo.

-Antes de dedicarse al mundo de la música, trabajaba en una ONG. La canción "723" aborda la temática de los refugiados sirios. ¿Va a seguir con esta temática en futuros trabajos?

-Nunca se habla lo suficiente de este tema. Me parece un asunto a abordar siempre que se pueda y no solo el de los refugiados, sino mil historias más que están pasando en el mundo como el bullying. Un artista no debe encaminarse siempre al tópico, aunque en la reedición realmente no voy a afrontar más el tema de los refugiados porque ya hay un tema que creo que lo explica bastante bien. Evidentemente, en mi segundo disco va a ver muchos temas sobre causas sociales.

-¿Ya lo tiene en mente?

-Tengo en mente hasta mi quinto disco.

-Durante su infancia en Ourense no tenía televisión en casa. Por eso aprendió a crear cosas distintas a lo que se ve en televisión. Paradojas de la vida, sin embargo ha sido un programa televisivo el que le ha hecho conocido popularmente....

-Es cierto que la televisión te abre el escaparate, pero si no hay trabajo posterior, no hay éxito. Y creo que la aceptación posterior se debe al esfuerzo que hemos hecho entre todos, de componer y hacer un disco bueno. Bajo mi punto de vista es muy bueno, seguro. Yo he vivido sin televisión y evidentemente eso te transmite ciertos valores...

-¿Tocará temas nuevos en el concierto de Vigo y A Coruña?

-De momento solo puedo decir que los que asistan se lo pasarán muy bien. Repasaremos todos los temas del disco, y por supuesto, versiones que hago en conciertos.

-¿Y su anunciada gira con Ana Guerra?

-Me hace una ilusión especial porque lo hago con Ana. Es una gira arriesgada porque son dos estilos de música radicalmente distintos, pero creo que la gente se lo va a pasar bien. Es continuar trabajando en la línea de lo que lo estaba haciendo.

-Como ingeniero industrial, está acostumbrado al dibujo. Muestra de ello son las ilustraciones de diseños que sube a redes sociales. ¿Contempla incluir alguna en su nuevo folleto del disco?

-Me encanta crear cosas, ya sean canciones o diseños. Ahora no dispongo de tiempo para incluir un álbum ilustrado en la reedición, pero no lo descarto para un próximo segundo o tercer álbum. Hay gente que me lo pide.

-¿Cómo se encuentra anímicamente?

-Animado. En teoría íbamos a salir con tres o cuatro temas en la reedición, pero más ilusión no puede ver. Cuando tengo algo bonito que enseñar entre manos, me gusta más que cualquier otra cosa. De hecho salimos al final con diez temas. ¡No soy capaz de guardarme nada!