Las Ramonas, el feminismo más rockero

Numerosos estudiantes presenciaron en la Porta do Sol de Vigo el concierto fundacional de Ramonas. // Marta G. Brea

La Porta do Sol de Vigo acogió ayer el primer concierto de Ramonas, una nueva banda que quiere transmitir un mensaje feminista a base de rock and roll. Liderado por la cantante, violinista y pianista viguesa Patricia Moon, "Ramonas on Tour" es un proyect que, auspiciado por la Diputación de Pontevedra en el marco de los actos con motivo del 8M, pretende "visibilizar" a las mujeres, concienciar sobre la igualdad y poner en valor el ejemplo de mujeres extraordinarias como la "comandanta Ramona" del Ejército Zapatista o las protagonistas del movimiento 'Riot Grrrl!'. Las Ramonas ofrecieron un concierto didáctico matinal que sirvió de prueba de sonido. Por la tarde, se celebró un debate acerca del papel femenino en el ámbito cultural, y una nueva actuación de Ramonas, esta vez con artistas invitadas como Linda Lamarr, Coral Alonso y Seilaesencia.