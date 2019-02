Un astrónomo de Harvard alerta de la llegada de alienígenas

| Una nave espacial alienígena, o al menos una parte de ella, puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter. Esta es la teoría que defiende Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard. Se refiere al misterioso objeto conocido como Oumuamua, que en el otoño de 2017 pasó a 24 millones de kilómetros de la Tierra, y que ha motivado desde entonces un encendido debate científico sobre su naturaleza. Para Loeb, no hay duda: Oumuamua tiene un origen artificial, por lo que "los primeros extraterrestres ya están aquí". Así lo afirma en una entrevista con "The New York Post".