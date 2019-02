Miriam Rodríguez, humilde ante su reto en "La Voz"

Miriam Rodríguez está explotando al máximo su carrera profesional desde el momento que saliera de Operación Triunfo hace poco más de un año. En el single "No!" colaboró Pablo López, y este tándem con el cantante malagueño le ha servido para ganarse un puesto como asesora del coach de La Voz. Un nuevo reto profesional que asume con la humildad de alguien que todavía está empezando a hacerse un hueco en este mundo, "No vengo a enseñar. Llego para aportar, que para enseñar ya está Pablo". En las últimas semanas, los rumores de que podría haber algo más que una relación meramente profesional entre estos dos artistas cada vez suenan más fuerte. Durante la presentación de los premios Cadena Dial, la gallega guardaba silencio cuando era cuestionada sobre una posible relación con Pablo. Un silencio que ni afirmaba ni desmentía nada, pero que no ha ayudado a acallar los rumores. No será hasta el próximo 18 de febrero cuando volvamos a ver a la pareja en televisión.