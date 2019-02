Carla Vigo, sobrina de Letizia, quiere ser reina del Orgullo Gay

| Carla Vigo, de 18 años, es sobrina de Letizia Ortiz. Hija de la fallecida Érika Ortiz, la joven se ha estrenado en la prensa del corazón, y sus primeras declaraciones han dado mucho que hablar. En una entrevista con José Antonio Avilés, Carla Vigo se descolgó con una sorprendente confesión, revelada por el periodista: quiere ser la reina del Orgullo Gay y que su tía esté entre el público. "Yo creo que ella es consciente de que eso no va a suceder", asegura el reportero. La hija de Érika Ortiz y Antonio Vigo nació en Oviedo el 20 de octubre de 2000 y estudia en el IES Isabel la Católica de Madrid, donde vive con su padre. Quiere ser bailarina y actriz porque, tal como reza su perfil en redes sociales, "se vive mejor bailando". La sobrina de Letizia -que se hace llamar "Reina de Lentejuelas" en las redes sociales- no habla con mucho cariño de la Reina, según el periodista que la entrevistó. A la pregunta de si su tía es una buena Reina, la joven respondió: "no lo sé".