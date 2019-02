Jesús Vidal, la revelación de la gala

El actor Jesús Vidal, primera persona con discapacidad visual premiado con un Goya como actor por su interpretación en "Campeones", fue también la revelación de la gala de los Goya 2019 con un discurso que emocionó fuera y dentro del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. "Estoy viendo cómo recogéis vosotros tanto el premio a la labor artística como la sensibilización hacia un mundo mejor. Es muy emocionante ver el cambio", dijo en un encuentro con los periodistas ya de madrugada.

Al recoger el premio, el actor dijo que le vinieron "a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad". Pero el momento más emotivo fue cuando se dirigió a sus padres: "A mí me gustaría tener un hijo como yo por tener padres como vosotros". Incluso algunas de las ausencias más notables de la ceremonia, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, transmitieron a través de Twitter su emoción por el discurso.

Vidal explicó que su personaje tiene poco que ver con él. Recordó que él es ciego y no tiene una discapacidad tipificada cono intelectual. "Desde mis rasgos físicos y mi ceguera opté por una interpretación sincera para dar todo de mí. La gente ha conectado mucho con esa parte que no hay en mi gracias a la sinceridad", señaló. Y, respecto a sus planes de futuro, avanzó que quiere hacer teatro y más cine y que le gustaría probar en alguna serie.

Por su parte, el director de "Campeones", Javier Fesser, descartó rodar una secuela de la cinta, porque es una historia ya contada, aunque confesó que el universo de la discapacidad intelectual le ha dejado "muy tocado" y ve "una capacidad de hacer reír casi infinita". "He tenido la suerte de conocer a muchas personas en torno a este universo que me han despertado enormes ganas de tratar estos temas, como las relaciones personales entre estas personas, como historias de amor", reveló. También avanzó que su próximo proyecto será otra película. "Como ahora el mundo del cine mira a las series, yo apuesto por quedarme en el cine. No lo puedo remediar, me gustan las películas y verlas en pantalla grande", señaló.

En su discurso de agradecimiento al recoger el Goya a la mejor película, acompañado por todo el elenco y el equipo de baloncesto que inspiró esta historia de superación, Javier Fesser expresó su "enorme felicidad" por el nuevo término acuñado por "Campeones", que también engloba a "las personas capaces de defender aquello que aman y lo que creen".