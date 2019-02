Los Chunguitos avalan a Rosalía y su versión de "Me quedo contigo"

Fue sin duda uno de los grandes momentos de la trigésima tercera ceremonia de entrega de los premios "Goya", celebrada en la noche del sábado en Sevilla. Rosalía tomó al asalto el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital andaluza con una poderosa versión de "Me quedo contigo", uno de los grandes éxitos de Los Chunguitos. Aunque la actuación enamoró al público y se convirtió rápidamente en trending topic, también fue blanco de "haters" y "trolls". Incluso la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad criticó la actuación por el hecho de que Rosalía no es de etnia gitana. Un argumento que el colectivo también usó para cargar contra Arantxa Echevarría, directora de "Carmen y Lola" y ganadora del premio a la Mejor dirección novel.

Pero toda posible controversia quedó enterrada después de que los mismísimos hermanos José y Juan Salazar, los dos Chunguitos que permanecen en activo tras el fallecimiento, en 1982, de Enrique Salazar y la salida del grupo de su sucesor, Manuel Salazar.

A través de su cuenta oficial de Twitter, los Salazar aplaudieron la interpretación de la cantante catalana de uno de sus temas más emblemáticos. "Una gran sorpresa estar viendo los #Goya2019 en #Tve y ver a esta gran Artistaza @rosaliavt cantando nuestro tema #Mequedocontigo. No hay mejor manera de hacerlo tan bonito!!, a partir de ahora nos quedamos también contigo Rosalía!! Ganas de cantarla juntos. Rosalía & Chunguitos", escribieron los Salazar. Un mensaje que posteriormente ampliarían, tras retuitear las palabras de agradecimiento de la artista por haber podido interpretar el tema, que Carlos Saura incluyó en la banda sonora de su película "Deprisa, deprisa" (1981). "Gracias por permitirme hacer este tributo a Los Chunguitos con todo mi corazón", escribió la cantante, a lo que los Salazar replicaron: "Gracias a Ti @rosaliavt por permitir a todo el Mundo escuchar este tema en tu VOZ y con tu ARTE".

Otros artistas también elogiaron a Rosalía, aunque ninguno fue tan expresivo como el pianista británico residente en Madrid James Rhodes, que también actuó en los "Goya" y que colgó una foto junto a la cantante en su cuenta de Twitter con el mensaje: "Estoy MALAMENTE enamorado", en alusión al hit de la cantante catalana.