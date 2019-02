Bardem, ausente; y Tamara Falcó, presente

Además de las anunciadas ausencias de los Reyes y de Pedro Sánchez, llamó la atención la de Javier Bardem, que no acompañó a Penélope Cruz en la alfombra roja ni en la gala. Su esposa explicó el motivo: "No ha podido venir -señaló el sábado-, esta rodando y me da pena que no esté porque esta nominado. El año pasado nos pasó lo mismo, también estuvimos dos nominados, es una casualidad bonita", confesó Penélope Cruz, quien sin embargo tuvo una compañera de lo más especial durante la velada, su madre.

Quien no era esperada en los Goya, pese a que su presencia es habitual en cualquier evento, fue Tamara Falcó. Muchos se preguntaban que hacía la hija de Isabel Preysler desfilando por la alfombra roja sin ser actriz ni tener nada que ver con el mundo del cine. Con un vestido diseñado por ella misma, llenó de glamour el photocall, donde posó invitada por una marca coreana de tecnología. Aunque su actriz favorita es Penélope Cruz y quiso mostrar todo su apoyo a "Campeones", la pasión de Tamara Falcó es la moda y ahora está centrada en su último proyecto creando su propia marca de vestidos.