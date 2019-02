Almodóvar ve a Íñigo Errejón en una comedia romántica

| Pedro Almodóvar no quiso faltar a los Goya, a pesar de no estar nominado en ninguna categoría y hacer entrega de uno de los premios, rindiendo homenaje a los 30 años del estreno de "Mujeres al borde de un ataque de nervios". En cuanto a qué políticos de nuestro país le gustaría ver en la gran pantalla, Almodóvar confesó: "A mí me gusta el prototipo de Pedro Sánchez, no sé el aguante que tendría, pero yo le haría una prueba. En una comedia romántica me encantaría poner a Íñigo Errejón por el físico, es superjuvenil. A Aznar le daría el papel de malvado", bromeó el cineasta.

Almodóvar también quiso responder cómo se encuentra Antonio Banderas, actor con el que vuelve a trabajar en su última película, "Dolor y Gloria": "Es una maravilla después de tantos años y éxito que ha tenido, yo creo que es su mejor trabajo", afirmó.