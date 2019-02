Millán Salcedo y José Mota fuman la pipa de la paz

Millán Salcedo y José Mota vuelven a ser amigos. Los que fueron, respectivamente, la mitad de los dúos humorísticos Martes y Trece y Cruz y Raya, que tantas risas han provocado en varias generaciones de españoles, se han reconciliado. Ayer, en una entrevista con Cristina López Schlichting, de la cadena Cope, enterraron su distanciamiento, que se volvió evidente el año pasado, cuando Salcedo acusó a Mota de no reconocer que Martes y Trece son una fuente de inspiración -o algo más- para su humor. "José Mota y yo no nos llevamos bien -había dicho Millán Salcedo en una entrevista a "El Mundo"-. No me quiero enfrentar a esta persona. Simplemente digo que hay que citar la fuente de procedencia".

Ayer Salcedo y Mota demostraron que ya se llevan bien, y bromearon sobre sus respectivos parecidos con dos políticas, Fátima Báñez -anterior ministra de Trabajo con el PP- y María Luisa Carcedo, actual titular de la cartera de Sanidad, y a la que Mota imitó en el pasado especial de Nochevieja. "El truco está en tener una especie de vídeo en la mente -explicó Millán Salcedo sobre el secreto para una buena imitación-. Así conseguimos recordar siempre al personaje original. Lo demás sale solo".