Micah P. Hinson visitó seis veces la catedral de Santiago "pensando en un milagro"

El músico norteamericano Micah P. Hinson, que actuó en Vigo el pasado jueves, ha explicado con detenimiento en una entrevista su particular relación con la catedral de Santiago. "Mi mujer y yo queríamos tener hijos, y los médicos nos dijeron que no podíamos -destacó-. Y debieron de ser seis veces las que fui a Santiago. Cada vez que iba, me metía en la catedral, me encontraba pensando en la idea de un milagro... Esas cosas en las que los seres humanos pensamos. Y terminamos teniendo un hijo. No sé si hay una conexión, pero en mi corazón es lo que creo". El cantautor indie dice que Santiago fue una buena inspiración para él no para la música, sino por la idea de los músicos del Apocalipsis: "Esos 24 músicos que parecen estar aguardando por que Santiago alce sus manos y todo empiece..."