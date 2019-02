A Arturo Fernández no le seduce Podemos

El veterano actor Arturo Fernández, que el próximo 21 de febrero cumplirá 90 años, protagonizó ayer una de las polémicas del día tras asegurar que no llevará su última obra, "Alta seducción" a Cádiz, "porque allí gobierna Podemos". "No sé cómo una persona con sentido común puede votarles. Es comunismo puro y duro, algo que ya no existe", señaló el intérprete en un programa de la televisión andaluza.

Según fuentes cercanas a Fernández, el actor ha tenido problemas "con más de un Ayuntamiento de Podemos, incluyendo el de Cádiz (donde gobierna bajo la marca ciudadana "Por Cádiz sí se puede") porque son muy sectarios y no les gusta". Una opinión que, según las mismas fuentes, "no se entiende porque es un actor que mueve a mucha gente y que llena teatros".

Fernández no dudó en manifestar su aversión al partido morado, del que indicó en el mismo programa "que le cae fatal y como una patada en el hígado".

Las declaraciones no tardaron en viralizarse por las redes sociales, y el Consistorio gaditano respondió rápidamente. Según la concejal de Asuntos Sociales, el modelo de cultura y de sociedad del equipo de gobierno "está muy alejado del que abandera Arturo Fernández". La edil señaló, además, que el gobierno municipal "no censura a nadie" e invitó al actor "a ir a Cádiz y presentar su proyecto si quiere". No obstante, la representante señaló que Fernández "se retrata él solo con sus declaraciones".

"Alta seducción" es la última obra en la que participa el actor asturiano, una comedia en la que Fernández muestra los secretos de seducción que debería tener todo galán. La obra se encuentra actualmente en el teatro Quintero de Sevilla, donde tiene programadas funciones hasta el próximo 24 de febrero. Fue estrenada en el Teatro Amaya de Madrid, y posteriormente pasará por ciudades como Sevilla, Bilbao o Zamora.

De la representación de Arturo Fernández muchos opinan que en esta obra el actor consigue mezclar el humor, junto con la inteligencia y la elegancia.