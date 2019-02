Bailarines con síndrome de Down "debutan" en la pasarela con Lafuente

| "En cada colección, busco formas nuevas de comunicar la normalidad", dijo ayer a Efe la diseñadora internacional María Lafuente, en alusión a los bailarines con síndrome de Down que la acompañaron en su último desfile "por primera vez", que ella tenga constancia, en una pasarela oficial. Lo hicieron en el Off de la Mercedes Benz Fashion Week (MBFW) de Madrid, antigua Pasarela Cibeles, el gran evento de moda del país y que se cerró el miércoles por la noche con un desfile de Lafuente, bajo el nombre "Regalo del Cielo", en el que, además de una treintena de modelos, se han ofrecido dos coreografías protagonizadas por una veintena de bailarines con síndrome de Down.

Al son del musical West Side Story y con la canción "Mi música es tu voz", de Operación Triunfo, los bailarines abrieron y cerraron el desfile, en un intento de Lafuente "normalizar, lo que es normal", dijo.

La idea surgió, dijo la diseñadora asturiana afincada en León, a raíz de que conociera al coreógrafo Elías Lafuente, con el que mantiene una amistad reforzada porque precisamente coinciden en su primer apellido, "sin ser familia", y con el que bromea con lo de que "son primos". Este coreógrafo tiene una compañía de ballet, integrada por personas con discapacidad intelectual, principalmente con síndrome de Down, explicó María Lafuente. "Le propuse el reto y lo aceptó", dijo.