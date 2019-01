David Gilmour subasta 120 guitarras

Si usted quiere la guitarra con la que David Gilmour grabó el solo de "Comfortably numb", considerado uno de los mejores de la historia del rock, solo tiene que esperar a junio e ir ahorrando al menos 100.000 euros, que es el precio mínimo que, según las estimaciones, costará en subasta. Según informó ayer el propio guitarrista de Pink Floyd en su cuenta de Twitter, ha decidido despedirse de más de 120 de sus guitarras, incluida la mítica Fender Stratocaster negra, comocida como la Black Strat, que ha sido su caballo de batalla durante más de cuatro décadas. Lo recaudado en la subasta, que se celebrará en la famosa casa Christie's de Nueva York, será destinado en su integridad a fines benéficos.



"Muchas de estas guitarras en venta me han dado una canción", dice Gilmour en un vídeo promocional de la subasta. "Se han ganado el derecho a quedarse, por así decirlo. Me han dado mucho, y es momento para que pase a otras personas, que con suerte encontrarán alegría en ellas y tal vez crearán algo nuevo".





Watch David talking about some of the 120+ guitars which will feature in his upcoming charity auction at @ChristiesInc. You can find out more at https://t.co/ZHNRLAl7t3 now. #GilmourGuitars pic.twitter.com/IfymbTmqWY — David Gilmour (@_DavidGilmour) January 30, 2019

La historia detrás de la guitarra más famosa de David Guilmour

La decisión de David Gilmour recuerda a la de su compatriotapara financiar su centro de rehabilitación para adictos al alcohol y las drogas Crossroads, situado en la isla caribeña de Antigua.Gilmour compró su Black Strat en la tienda Manny's de Nueva York en 1970, y con ella grabó álbumes tan legendarios como The dark side of the Moon y The Wall, entre otros. Tras muchos años y modificaciones decidió retirarla, y el instrumento quedó en préstamo en el Hard Rock Cafe de Dallas, a cambio de una donación a un centro benéfico.En 2005, David Gilmour decidió recuperar el preciado instrumento para la histórica reunión de Pink Floyd, en el concierto de Live 8 -celebrado para concienciar sobre el cambio climático- en Londres el 2 de julio de aquel año. Gilmour había tocado en los ensayos con una Stratocaster roja, pero al tercer día decidió utilizar de nuevo su vieja guitarra. Aquel macrofestival fue visto por más de 3.000 millones de personas, y desde entonces la Stratocaster negra ha continuado siendo la guitarra principal del músico británico.Otra destacada guitarra que saldrá a subasta en junio será la Stratocaster blanca #0001, considerada la primera producida por el fabricante estadounidense Fender en 1954. La compró en 1978 y ha sido utilizada en varias grabaciones, como "Another brick in the wall (Parts 2 and 3)". Su precio estimado podría alcanzar los 150.000 euros.Los interesados podrán también pujar por una Gibson Les Paul de 1955 (unos 45.000 euros) y una Gretsch White Penguin 6134 increíblemente rara, que podría superar también los 150.000 euros. Además, hay otros modelos de Fender -Broadcasters Esquires, Telecasters y Stratocasters- de menor valor.