Vigo rememora las "escenas olvidadas" de Golpes Bajos

Era bello aquel momento, y el rodar era cariño. Apenas tres años, de 1982 a 1985, que nos dejaron dos minielepés y un álbum corto, un legado musical que cabe en un solo cedé. Xavier Valiño, periodista gallego afincado desde hace un tiempo en Canarias, donde colabora en el diario "La Provincia", del mismo grupo de FARO, se dispuso a atrapar los momentos más antiguos, buceando en hemerotecas (entre ellas, la de FARO) y archivos para rescatar las escenas olvidadas de Golpes Bajos. Así, "Escenas olvidadas", se titula el libro que ayer presentó en El Corte Inglés de Vigo, con la asistencia de Pablo Novoa y Luis García, que fueron, respectivamente, multiinstrumentista y bajista en el mítico grupo vigués de la movida.

Este nuevo trabajo de arqueología musical del periodista de Cospeito, autor también de otros siete libros, entre ellos monografías sobre Elvis Costello, la censura en los discos, las 50 portadas esenciales del rock y sobre anécdotas y curiosidades del rock, nos acerca la historia oral, o tal vez la memoria oral, a través de sus testimonios, de los miembros de Golpes Bajos y sus allegados. Ayer, mostró, además, fotografías y documentos inéditos del grupo.

A través de "Escenas olvidadas" conocemos los entresijos de todas las grabaciones, los antecedentes musicales de los cuatro miembros del grupo, su entorno más cercano, sus largos juegos pueriles en locales míticos de Vigo como El Manco y Satchmo, una corta noche romántica en Mondariz?

No se ama a los sumisos, simplemente se les quiere, y Germán Coppini no estaba precisamente entre los sumisos. Era persona independiente, pero la música es depender, y Germán cambió Nuevos Medios por Nuevos Miedos.

"No mires a los ojos de los managers, te dan miedo, siempre mienten". Germán y Teo Cardalda desoyeron el consejo y Golpes Bajos se quebró, aprovechando la rodilla quebrada del cantante y un parón indefinido que se convirtió en definitivo. Así nos quedamos sus seguidores, como almas en pena, vagando por los contornos. No daban señales de vida cuando de repente surgió aquella reunión para el álbum "Vivo" y un concierto en Castrelos (1998) que dejó un sabor agridulce.

"¿En qué he vuelto esta vez a fallar?", se preguntaban tanto Teo como Germán. "¿No será acaso que el tedio es tan grande, que los dos solos no somos capaces de resucitar esta lúgubre movida?".

La relación entre Teo y Germán quedó rota:

"Y me llamas de amigo si hemos arriado nuestra bandera, capitanes de quince años que fuimos para ser ahora dos desconocidos. No me llames de amigo si me vas a dejar dolido, mi amigo".

No fue un excelente final para una corta vida. Todo quedó en palabras, anécdotas e historias, pero ni una sola lágrima.

"Era una bella persona", menuda sarta de hipócritas los que a la muerte de Germán Coppini, el 23 de diciembre de 2013, reivindicaban su carrera en solitario. Teo Cardalda, pese a la insistencia de los medios de comunicación locales, como FARO, guardó un atronador silencio, solo roto bastantes meses después, cuando habló de Germán para el programa "Ochéntame otra vez", que se emite después de la serie "Cuéntame".

A través de estas "Escenas olvidadas" sabemos por qué los tres miembros supervivientes de Golpes Bajos no se volvieron a reunir desde 1985 hasta el pasado 13 de octubre, en el Festival Iberia de Benidorm. Antes, el 13 de abril, en el homenaje a Fernando Franco en la sala El Ensanche de Vigo, habían coincidido por primera vez Teo Cardalda y Luis García, distanciados durante más de tres décadas.

Ayer era otra oportunidad para reunir a los tres, y además en la ciudad que les vio nacer artísticamente, pero un proceso muy importante en la SGAE, de la que es vicepresidente, privó a Teo Cardalda de viajar a Vigo y a los seguidores de un momento histórico en la música viguesa. Quizá haya otra oportunidad para reunirlos dentro de no mucho tiempo, el concierto que el 10 de marzo ofrecerá Iván Ferreiro en el Auditorio Mar de Vigo como homenaje a Golpes Bajos e interpretando "Cena recalentada", álbum en el que intervinieron los tres. Crucemos los dedos.

Estuvieron entre el público los también músicos Alberto Comesaña y Segundo Grandío.